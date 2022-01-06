شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لماذا يرتفع ضغط الدم في الطقس البارد؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى تفاقم أعراض العديد من الحالات الصحية كضعف المناعة، وآلام المفاصل، وارتفاع ضغط الدم، فعندما تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض في الهواء الطلق، يرتفع مستوى ضغط الدم لأولئك الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ومشاكل القلب.



ويرجع السبب إلى أن الطقس البارد يؤدي إلى تضيّق الأوعية الدموية والشرايين، ولهذا السبب، هناك حاجة إلى مزيد من القوة لنقل الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم، وكنتيجة لذلك، يرتفع ضغط الدم، بحسب التقرير الوارد في موقع ”تايمز أوف إينديا“.