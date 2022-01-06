شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة بعدد المصابين بفيروس كورونا فى لبنان وتسجيل 7247 حالة فى يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى لبنان، بشكل ملحوظ على مدار الأيام الماضية، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 7247 حالة جديدة عن يوم أمس مع استمرار ارتفاع نسبة إيجابية الفحوصات إلى 16.4 % خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت تسجيل 5818 إصابة أمس الأول، كما تم تسجيل 5087 حالة يوم الاثنين الماضي؛ وبذلك ارتفع إجمالى عدد الاصابات فى البلاد منذ ظهور الفيروس إلى 753 ألفا و879 حالة.

وسجلت وزارة الصحة 18 حالة وفاة أمس ليرتفع معدل الوفاة إلى 4.4 وفاة لكل مائة ألف خلال الأيام الأربعة عشر الأخيرة. فيما بلغت نسبة استخدام أسرة العناية المركزة 79 %.

وكان وزير الصحة بلبنان الدكتور فراس الأبيض قد أعلن أن أغلب الاصابات الجديدة بفيروس كورونا هى للمتحور أوميكرون مؤكدا أنه سريع الانتشار.