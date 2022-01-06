هل يجب عليك فحص كورونا عند مخالطتك لأي حالة إيجابية؟

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، أنه لا يجب إجراء فحص فيروس كورونا “كوفيد 19″، عند مخالطة حالة إيجابية في حالتين كالتالي:
1- عدم ظهور أعراض العدوى لديك
2- كنت محصّن
وأكدت الصحة، على أهمية ارتداء الكمامة بشكل مستمر في جميع الأماكن للوقاية من العدوى، والحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (3168) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله.
وأضافت أنه تم أيضا تسجيل (608) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (544,161) حالة ولله الحمد.
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