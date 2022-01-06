شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تأمل أن تسمح السعودية للوافدين الدوليين بالحج هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الحكومة الماليزية عن أملها أن تسمح حكومة المملكة العربية السعودية للوافدين من الخارج بأداء مناسك الحج هذا العام، رغم تحديات ومخاوف من انتشار متغيرات جديدة من فيروس (كورونا) المستجد.

ونقلت وكالة الانباء الماليزية (برناما) عن وزير الشؤون الاسلامية إدريس أحمد قوله إنه سيجري اجتماعًا مع الحكومة السعودية في موعد ال يتجاوز فبراير المقبل لمناقشة الامور ذات الصلة بما في ذلك الحفاظ على حصة 30 ألف حاج كل عام.

وأضاف: "نأمل ألا يتسبب موضوع كوفيد-19 في إلغاء الحج أو إغلاق دخول الحجاج الدوليين". وحتى الان ، أعادت المملكة العربية السعودية فقط الالزام بالتباعد للسيطرة على العدوى".

يذكرأن، أعلنت وزارة الحج والعمرة بأنه لا يُسمح بدخول الكعبة، كما أنه لا يوجد في تطبيق «اعتمرنا» خدمة حجز موعد لاستلام الحجر الأسود، مؤكدة أن إمكانية استلام الحجر الأسود تخضع لأنظمة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويمكن التواصل معهم للمزيد من المعلومات، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ.

وفي وقت سابق، كانت قد أفصحت مصادر بأنه سيتم تنظيم خدمة حجز استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليمانى، والصلاة في حجر إسماعيل، وذلك من خلال التطبيقات الإلكترونية المعتمدة، وذلك بعد إتاحة خدمة حجز الطواف لغير المعتمرين في المسجد الحرام.

وتفاعلت «الحج والعمرة» مع مقترح بشأن الاستفادة من الحواجز الموجودة في صحن المطاف لتنظيم الدخول والخروج لتمكين المعتمرين وغيرهم من استلام الحجر الأسود، مشيرة إلى أنه تم توجيه المقترح للجهات المختصة.