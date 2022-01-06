شركة بي إم دبليو تطلق السيارة الرياضية iX M60

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة بي إم دبليو عن إطلاق أيقونتها الكهربائية iX M60 الرياضية.



وجاء إعلان الشركة الألمانية خلال مشاركتها في فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، الذي تحتضنه مدينة لاس فيجاس حتى 8 كانون ثان/يناير الجاري.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الرياضية iX M60 الجديدة، التي تنتمي لفئة SUV، تعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة 455 كيلووات/690 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1015 نيوتن متر، ويصل لفترة مؤقتة إلى 1100 نيوتن متر مع نظام "التحكم في الانطلاق" “Launch Control”.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة iX M60 الرياضية، التي يبلغ وزنها نحو 2.5 طن، من الثبات إلى سرعة 100 كم/س في غضون 3.8 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 250 كم/س.

وتم تجهيز السيارة iX M60 الكهربائية ببطارية سعة 111 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 566 كم، في حين يبلغ معدل الاستهلاك 21.7 كيلووات ساعة/100 كم.

وأعلنت بي إم دبليو عن إطلاق أيقونتها الكهربائية iX M60 الرياضية بسعر يبدأ من 130 ألف و200 يورو