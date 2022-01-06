شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الخميس، تسجيل 5 حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، لعائدين من السفر من خارج البلاد.

وقالت الصحة العراقية ،في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تم تسجيل حالات إصابة بالمتحور "أوميكرون" لعدد من العائدين من السفر من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد، وأنه تم تسجيل 5 حالات بالإصابة بـ"أوميكرون " من محافظة دهوك وعدد من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد.

وكانت وزارة الصحة العراقية، حذرت من خطورة الوضع الوبائى الحالى المتمثل بزيادة نسب الإصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون" فى معظم الدول وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك التصاعد المقلق للإصابات فى دول الجوار خلال الأيام الأخيرة .

وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن تقارير خبراء الاوبئة المختصين فى وزارة الصحة رصدت ارتفاعا فى نسبة الحالات الموجبة من الفحوصات الكلية، خلال الأيام الأخيرة، وكذلك زيادة فى حالات الرقود فى المستشفيات، والذى يعزز القلق من احتمالية عودة ارتفاع الإصابات للمستويات التى حدثت العام الماضى .

وأضافت أن عودة ارتفاع الإصابات هو نتيجة حتمية للتهاون فى تلقى لقاحات كوفيد-19 من قبل شرائح عديدة، مشيرة إلى أنه قد ثبت من خلال البحوث والدراسات العلمية الرصينة أن معظم الإصابات والوفيات التى تحدث فى دول العالم هى بين فئات من غير الملقحين؛ لذا فقد أطلقت أغلب دول العالم على المتحور الجديد مصطلح "وباء غير الملقحين أو المطعمين " .

وأكدت وزارة الصحة فعالية ومأمونية اللقاحات التى تستخدم فى العراق، منوهة بالحرص على اعتمادها من قبل المنظمات العلمية العالمية ومنظمة الصحة العالمية.