مجلة: البلوفر ذو الياقة الواقفة نجم الموضة النسائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أوردت مجلة "Instyle" أن البلوفر ذا الياقة الواقفة (Mock Neck Sweater) يمثل نجم الموضة النسائية في شتاء 2022 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة ودافئة.



وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البلوفر ذا الياقة الواقفة يأتي هذا الموسم مصنوعا من خامات عديدة مثل القطن والكشمير والتريكو ذي الغرز الكبيرة والتريكو المضلع، ويكتسي في الغالب بألوان مطفأة وهادئة كالبيج والرمادي.

وتتألق بعض الموديلات بقصة قصيرة (Cropped) ذات طابع مثير، بينما تتألق موديلات أخرى بقصة أكبر من المقاس، والتي تمتاز بطابع متحرر. وتلتصق الياقة الواقفة بالرقبة في بعض الموديلات، في حين تستقر على مستوى عظام الترقوة في موديلات أخرى.

ويمكن ارتداء البلوفر ذي الياقة الواقفة المصنوع من القطن الخفيف كقطعة أساسية تحت بليزر، بينما يمكن ارتداء البلوفر المصنوع من خامة سميكة كقطعة رئيسية مع سروال جينز مثلاً.

ويمكن تنسيق البلوفر ذي القصة الأكبر من المقاس مع ليجنز ضيق أو تنورة متوسطة الطول (ميدي)، في حين يتناغم الموديل ذو القصة الضيقة مع سروال ذي أرجل واسعة أو تنورة ذات قصة على شكل حرف A.