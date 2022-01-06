شركة مرسيدس تكشف عن سيارتها الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة مرسيدس النقاب عن السيارة الكهربائية Vision EQXX الاختبارية، التي تمتاز بمدى سير كبير يزيد عن ألف كلم.



وأوضحت الشركة الألمانية أنه تم تزويدها ببطارية 900 فولت سعة 100 كيلووات ساعة، مشيرة إلى أن معدل الاستهلاك يبلغ 10 كيلووات ساعة لكل 100 كلم.

كما تمتاز السيارة رباعية الأبواب، التي يبلغ طولها نحو 5 أمتار ولا يتعدى وزنها 1750 كجم، بمعدل مقاومة هواء يبلغ 18ر0 فقط بفضل تصميمها الانسيابي. وينبض بداخل السيارة Vision EQXX الاختبارية محرك كهربائي بقوة 150 كيلووات يدفعها بسرعة قصوى 140 كلم/س.

وأشارت مرسيدس إلى أن السيارة ليس لديها حظوظ لدخول مرحلة الإنتاج القياسي، ولكنها تجسد حلاً لواحدة من أكبر المشاكل، التي تواجه السيارات الكهربائية، ألا وهي انخفاض مدى السير الكهربائي