مجلة: البرتقالي المحروق يزين شفاهك في الشتاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أوردت مجلة “Elle” أن البرتقالي المحروق “Burnt Orange” يزين الشفاه في شتاء 2022 ليمنح المرأة إطلالة دافئة تخطف الأنظار.



وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البرتقالي المحروق يمتاز بطابع مشرق ومبهج ليكسر الكآبة السائدة في هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أنه يغازل في المقام الأول البشرة ذات الدرجات الدافئة كالبشرة الحنطية.

وأضافت أن البرتقالي المحروق يناسب الإطلالات النهارية أيضاً، لا سيما في إطار إطلالة المكياج الطبيعي، التي تبدو فيها البشرة كما لو كانت بدون مكياج.

ولإطلالة أكثر جاذبية وسحراً، يمكن تنسيق أحمر الشفاه ذي اللون البرتقالي المحروق مع مكياج عيون يتألق بدرجات البني أو الذهبي.