مرسيدس تستدعي مئات آلاف السيارات.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية للسيارات في شتوتغارت الأربعاء استدعاء مئات آلاف السيارات إلى الورش بسبب عيب فني.



وأوضحت الشركة أن السبب احتمال تسرب من سيارات تعمل بمحرك ديزل من فئة جي إل إي جي إل إس، وسي، وإي، وإس، وجي إل سي، وسي إل إس وجي.

وذكرت صحيفتا "بيلد" و"هاندلسبلات" في وقت سابق أن عدد السيارات المتأثرة يفوق 800 ألف سيارة حول العالم، لكن مرسيدس رفضت الإدلاء بتصريحات عن العدد الدقيق، وأشارت إلى أنها نشرت الاستدعاء بالفعل في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.

ونصحت الشركة أصحاب السيارات المعنية بالحذر على نحو خاص في قيادة السيارات وقصر استخدامها على الحد الأدنى الضروري، حتى استدعائها للتصليح.

وذكرت الشركة أن من المنتظر تبديل القطع المطلوبة بين منتصف ونهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الموعد مرتبط بتوافر المكونات.

وفي رد على سؤال عن طبيعة العيب الفني، قال متحدث باسم مرسيدس، إنه تسرب محتمل في مضخة المبرد "بين دائرة المبرد ودائرة التفريغ".

وأضاف أنه إذا امتلأت صمامات التحويل الإلكترونية بسائل التبريد فلا يمكن استبعاد ارتفاع مستمر في حرارة المكونات بسبب تفاعل كهروكيميائي.