"شئون الحرمين" تخصص 34 مسارا للمعتمرين فى صحن المطاف

القاهرة - سامية سيد - خصصت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى 34 مساراً خاصاً فى صحن المطاف للمعتمرين بعد عودة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمسجد الحرام.

وقال مدير إدارة تخطيط الحشود المهندس أيمن بن مصطفى فلمبان -في تصريح أوردته وكالة "واس" السعودية، اليوم الخميس، أنه جرى وضع الخطط اللازمة لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم، وتجهيز مواقع الصلاة بملصقات التباعد الجسدي؛ من أجل الالتزام بمعايير التباعد الجسدي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة التي تضمن صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأكد أن وكالة التفويج وإدارة الحشود تلتزم بتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام من الداخل والخارج من خلال عدد من الإجراءات، منها: التباعد الجسدي وتخصيص المسارات؛ وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لموسم العمرة لهذا العام.