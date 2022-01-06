بسبب أوميكرون.. تأجيل احتفال لتوزيع جوائز غرامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

دفع ارتفاع عدد الإصابات بالمتحورة أوميكرون في الولايات المتحدة إلى إرجاء الدورة الرابعة والستين لتوزيع جوائز غرامي الموسيقية التي كان من المقرر إقامتها في 31 يناير (كانون الثاني) 2022 في لوس أنجليس إلى أجل غير مسمى، على ما أعلن المنظمون الأربعاء.



واعتبرت أكاديمية صناعة الموسيقى الأمريكية التي تمنح الجوائز إن "تنظيم الاحتفال في 31 يناير (كانون الثاني) ينطوي ببساطة على مخاطر كبيرة"، مضيفة أن موعداً جديداً له سيُعلَن "قريباً".

وأضافت الأكاديمية في بيان "إن صحة وسلامة وسطنا الموسيقى والجمهور الموجود حضورياً والمئات من الأشخاص الذين يعملون بلا كلل لإنتاج احتفالنا على رأس أولوياتنا".

وتضمنت لائحة الترشيحات عدداً من أبرز النجوم ، من بينهم جاستن بيبر وبيلي أيليش وأوليفيا رودريغو، وتصدرها بـ11 ترشيحاً عازف الجاز والـ "آر أند ي" الأمريكي جون باتيست (35 عاماً) المعروف أيضاً بفضل التلفزيون.

وأقيم الاحتفال الثالث والستون في الربيع الفائت للمرة الأولى منذ بداية الجائحة، ونظم بطريقة تتيح النقل التلفزيوني، وطبق فيه التباعد الاجتماعي، وكان غنياً بالعروض الغنائية.

وأقيمت حفلة توزيع الجوائز في 14 مارس (آذار) بعد تأجيلها من موعدها الأصلي بسبب التفشي الواسع لفيروس كورونا خلال الشتاء. وكان من المتوقع أن يقام احتفال 2022 مجدداً في مكانه المعتاد "ستايبلز سنتر" في لوس أنجليس.