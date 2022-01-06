شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هكذا يمكنك معرفة نبضات القلب الطبيعية عند الأطفال وكبار السن والمرأة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

من المهم الحفاظ على صحة القلب والعمل على التأكد من سلامته، ويمكنك هذا من خلال التعرف على نبضات القلب الطبيعية.



نبض القلب يعتبر أحد المؤشرات الحيوية الهامة لصحة الإنسان، ولهذا من المهم التأكد من سلامته وهذا من خلال قياس نبضات القلب والتي تختلف من شخص لأخر، حيث يتم قياس عدد مرات النبض أو إنقباضات القلب في الدقيقة الواحدة، ومن خلال ما يلي نتعرف على نبضات القلب الطبيعية سواء لكبار السن أو للمرأة أو للأطفال.

نبضات القلب الطبيعية في جهاز الضغط:

يتم قياس نبضات القلب في جهاز الضغط أو ما يسمى بالضغط النبضي وتشمل القراءات التي تظهر في شكل رقمين، الرقم العلوي وهو الذي يحدد الحد الأقصى للضغط الذى يقوم به القلب عند الخفقان وهذا يسمى الضغط الانقباضي، والرقم السفلي وهو يشير إلى مقدار ضغط الدم في الشرايين بين النبضات وهو يسمى بالضغط الإنبساطي.

ويمكنك التعرف على ضغط النبض من خلال طرح الرقم السفلي للضغط الانبساطي من الرقم العلوي للضغط الانقباضي.

وتبلغ نبضات القلب الطبيعية في جهاز الضغط مابين 50 إلى 100 نبضة في الدقيقة وقد تختلف النبضات بناءًا على العديد من العوامل ومنها الحالة الصحية والعمر والأدوية التي يتم تناولها.

نبضات القلب الطبيعية للمرأة:

معدل ضربات القلب الطبيعي لدى المرأة يتراوح ما بين 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة الواحدة، وقد تختلف مع اختلاف المرحلة السنية والأنشطة التي تقوم بها المرأة.

عادة ما يختلف معدل ضربات القلب لدى المرأة عند الحمل، حيث يتم ضخ الدم إلى المشيمة إلى جانب بقية أعضاء الجسم، حيث قد يزيد معدل ضربات القلب عن المرأة العادية بحوالي 8 نبضات في الدقيقة.

معدل نبضات القلب الطبيعية لكبار السن:

يختلف معدل نبضات القلب للأشخاص الكبار في السن باختلاف التقدم في العمر، حيث أن الأشخاص الذين يبلغون 50 عامًا ما بين 102 إلى 145 نبضة في الدقيقة، أما ما فوق 55 عام قد يتراوح معدل نبضات القلب الطبيعية ما بين 99 إلى 140 نبضة في الدقيقة الواحدة، أما البالغون فوق 60 عامًا يتراوح ما بين 96 إلى 136 نبضة في الدقيقة، ومن يبلغون من العمر فوق 65 عام فقد يبلغ معدل نبضات القلب الطبيعية ما بين 93 إلى 132 نبضة في الدقيقة.

نبضات القلب الطبيعية للأطفال:

- معدل نبضات القلب للأطفال حديثي الولادة وحتى عمر الشهر يكون ما بين 70 إلى 190 نبضة في الدقيقة.

- من عمر شهر وحتى 11 شهر يكون معدل نبضات القلب الطبيعية ما بين 80 إلى 160 نبضة في الدقيقة.

- من عمر العام وحتى عامين يبلغ ما بين 80 إلى 130 نبضة في الدقيقة.

- من عمر 3 سنوات وحتى 4 سنوات يبلغ معدل نبضات القلب الطبيعية ما بين 80 إلى 120 نبضة في الدقيقة.

- من عمر 5 سنوات وحتى 6 سنوات يكون ما بين 75 إلى 115 نبضة في الدقيقة.

- من عمر 7 سنوات وحتى 9 سنوات يبلغ ما بين 70 إلى 110 نبضة في الدقيقة.

- من عمر 10 سنوات وما فوق ذلك يبلغ معدل نبضات القلب ما بين 60 وحتى 100 نبضة في الدقيقة.

انتشار النوبة القلبية بين الشباب.. 5 أسباب رئيسية

كيف أعرف أن دقات قلبي غير منتظمة؟

كيف أعرف أن دقات قلبي غير منتظمة؟

دقات القلب غير المنتظمة هي عبارة عن اضطراب في ضربات القلب الطبيعية، وقد يتم ملاحظة بعض الأعراض عند الإصابة بدقات القلب الغير المنتظمة ومنها:

بطء ضربات القلب أو شدتها.

الشعور بألم في الصدر.

الشعور بالدوار.

الضيق في التنفس.

الشعور بالاهتزاز في منطقة الصدر.

الإغماء.