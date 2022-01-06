دراسة: الجرعة الرابعة من اللقاح تزيد الحماية ضد كورونا 5 أضعاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة إسرائيلية أن الحصول على جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا يمكن أن تضاعف الأجسام المضادة خمس مرات بعد أسبوع واحد من تلقيها وتحمي من "المضاعفات الخطيرة" المرتبطة بالفيروس، حسبما أشار الثلاثاء مستشفى إسرائيلي بدأ اولى التجارب السريرية في هذا الخصوص.



بدأ فريق من مستشفى شيبا قرب تل أبيب الأسبوع الماضي تجربة سريرية حيث أعطى جرعة رابعة لنحو 150 من مقدمي الرعاية المتطوعين الذين تلقوا جرعة ثالثة منذ أكثر من أربعة أشهر، ويبدو أن الأجسام المضادة تراجعت لديهم.

بعد أسبوع من بدء هذه التجربة السريرية التي تستمر ستة أشهر: "زادت الأجسام المضادة للمشاركين بخمسة أضعاف ما يشير إلى أن اللقاح فعال ويوفر حماية من المضاعفات الخطيرة" كما ذكر المستشفى للصحافة.

زار رئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي أعطت حكومته الضوء الأخضر لإعطاء جرعة رابعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً للتخفيف من آثار موجة جديدة من الحالات المرتبطة بالمتحورة أوميكرون، مستشفى شيبا الثلاثاء حيث أطلعه الباحثون على هذه النتائج الأولية.

وقال إن "الجرعة الرابعة آمنة وهي فعالة" مشيداً بأن تكون الدولة العبرية "الرائدة" في مكافحة كورونا بحملات التطعيم التي بدأت في ديسمبر (كانون الأول) 2020 وسمحت بتقديم جرعة ثالثة من اللقاح لأكثر من نصف السكان البالغين.

وأضاف بينيت أن "أكثر من 100 ألف إسرائيلي" تسجلوا للحصول على جرعة رابعة منذ مساء الأحد والضوء الأخضر لإعطاء جرعة رابعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً وتلقوا جرعتهم الثالثة منذ أكثر من أربعة أشهر.

يُذكر أنه في الساعات الـ 24 الماضية، سجلت البلاد 10720 حالة إصابة بكورونا في ارتفاع بأكثر من 60% عن اليوم السابق وهو ما لم يترجم حتى الآن بزيادة كبيرة في عدد المرضى في المستشفيات. وقال بينيت "نتوقع عشرات آلاف الحالات المؤكدة في الأيام المقبلة" حيث تستعد المستشفيات المحلية لاستقبال عدد متزايد من المرضى.