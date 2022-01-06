طرق ثبت علمياً دورها في تنشيط العقل.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الخبير الصحي الأسترالي بيك تريندر خمس طرق مفيدة لإعادة تنشيط العقل والتخلص من السموم في 2022، حسب ما أوردت ديلي ميل البريطانية



الأولوية للنوم

يعمل الجهاز الجليمفاوي المعروف أيضاً باسم الوظيفة التي تزيل النفايات الأيضية من الدماغ والجهاز العصبي، على التخلص من السموم، ويعد النوم أفضل الطرق لإزالة السموم الطبيعية من الدماغ.

الصيام المتقطع

يسمح الصوم الخفيف المتقطع والتمارين الرياضية والنوم بالحفاظ على نضارة الخلايا بتحفيز الالتهام الذاتي.

الحد من التلفزيون

الحد من مشاهدة التلفزيون، طريقة مثالية للتخلص من نشاط سلبي لا يفعل الكثير لتحفيز العقل.

نظام غذائي صحي للدماغ

يرتبط العقل السليم ارتباطًا مباشرًا بنظام غذائي صحي، بتتناول الخضروات، والتوت، والمكسرات، والطهي بزيت الزيتون، ووجبات خالية من اللحوم، والسمك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

الشاي الأخضر

يساعد الشاي المستخرج من نبتة كاميليل ينينسيس، على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج والإدراك. يحتوي الشاي الأخضر أيضاً على حمض أميني يسمى لاثيانين، يساعد في تقليل التوتر وتحسين المزاج.

وتظهر الأبحاث أن الجمع بين الكافيين و لاثيانين يحسن وظائف المخ بتقوية الذاكرة والانتباه، وتقليل القلق