هكذا تخفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف موقع «إكسبريس» البريطاني، أنه يمكن لعشبة «الجينسنغ» أن تخفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة فقط من تناولها.



وذكر الموقع في تقرير تحت عنوان «الغذاء الخارق المعزز للمناعة والذي يخفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة، إنه في مقابل التوصيات بتجنب الكربوهيدرات المكررة، فإنه لحسن الحظ أظهرت الدراسات أن هناك أطعمة أخرى لها أثار معاكسة على جلوكوز الدم مما يساعده على الانخفاض في فترة زمنية قصيرة.

والكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض، والمعكرونة، والأرز، وكذلك الحلوى والمشروبات الغازية والسكر والحلويات، تميل إلى إحداث ارتفاعات حادة في نسبة السكر في الدم، ويمكن أن تزيد من مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

ووجدت الدراسات أن"الجينسنغ"، وهي نبتة جذرية توصف بخصائصها المضادة لمرض السكري، وثبت أنها تخفض مستويات السكر في الدم في غضون نصف ساعة فقط.

وكشفت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Journal of Medicinal Food انخفاضا ملحوظا في مستويات الجلوكوز في الدم بعد 30 دقيقة من تناول مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من اختلال الجلوكوز الصومي الجينسنغ الأحمر الكوري.

وأشارت وكالة«سبوتنيك» إلى أن «هذه الدراسة هي واحدة من العديد من الدراسات التي تؤكد أن كلا من «الجينسنغ» الآسيوي، والأمريكي يخفض نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني».

ووجد تحليل تلوي عام 2016 تحسنا في الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة بعد استخدام الجينسنغ، وهي التأثيرات التي يمكن أن تُعزى بما في ذلك إلى ألياف الجينسنغ القابلة للذوبان، والتي ترتبط ب بجزيئات الكولسترول داخل الجهاز الهضمي وتسحبها خارج الجسم.

ولاحظ الباحثون أيضا أن الاستخدام الطبي لمستخلص«الجينسنغ» يمكن أن يعالج أيضا ارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

إضافة إلى ذلك، فإن التركيز العالي للجينسنغ من مضادات الأكسدة يعني أنه يمكن أن يكون فعالا في تعزيز مناعة الجسم.

هذه الحماية المضادة للأكسدة، بدورها، يمكن أن توقف إنتاج الخلايا السرطانية ونموها، حيث توصل الباحثون إلى أن الجينسنغ يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 16 %.

وأفادت الدراسة أنه يجب استخدام هذه العشبة بحذر، كون استهلاكها بجرعات عالية على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى أعراض جانبية بينها الإسهال والأرق والصداع وسرعة ضربات القلب وتقلبات ضغط الدم.