شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وبارد فى البحرين والعظمى بالكويت 18 °ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج انخفاضا فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، السماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب ممطرة أما الامارات غائماً جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتزداد السحب المنخفضة ، وفى البحرين بارداً نسبياً مع بعض السحب والعظمى فى الكويت 18 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والرياض. فى حين تكون الرياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتى المدينة المنورة ومكة المكرمة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالى والاوسط بسرعة 15-40 كم ساعة وتكون جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 10-32 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف , وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم ساعة تصل 50 كم ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الجنوبى .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائماً جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتزداد السحب المنخفضة خاصةً على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية.

و أوضح المركز - فى بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية 25 إلى 35 قد تصل إلى 55 كم س أحياناً نهاراً.

يكون الموج فى الخليج العربى شديد الاضطراب إلى مضطرب و يحدث المد الأول عند الساعة 15:07 والمد الثانى عند الساعة 05:20 و الجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثانى عند الساعة 22:15.

و فى بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثانى عند الساعة 01:00 و الجزر الأول عند الساعة 18:17 والجزر الثانى عند الساعة 07:20.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 23 18 80 40 دبى 24 19 80 40 الشارقة 24 19 80 45 عجمان 25 18 85 40 أم القيوين 25 17 85 45 رأس الخيمة 24 17 80 45 الفجيرة 25 18 75 30 العين 24 15 70 35 ليوا 24 14 70 40 الرويس 22 18 85 40 السلع 22 18 85 40 دلما 22 19 80 45 طنب الكبرى 23 18 85 40 طنب الصغرى 23 18 85 40 أبو موسى 24 17 85 40

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم، الخميس، فى مملكة البحرين سيكون بارداً مع بعض السحب أحياناً.

الرياح: شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحياناً، ثم تقل سرعتها لتصل من 10 إلى 15 عقدة فى وقت لاحق خلال الليل.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 70% والصغرى 30%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 18 °ﻡ

نهارًا

مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 - 42 كم ساعة .

ليلًا

بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم ساعة .