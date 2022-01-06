شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد أهمية أمن بلاده لتحقيق الاستقرار فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، أن أمن العراق واستقراره عنصر لا غنى عنه لأمن واستقرار المنطقة.

وذكرت الرئاسة العراقية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال لقاء صالح مع السفير البريطانى لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية العمل على تعزيزها فى مختلف المجالات، والتعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم الاستقرار المحلى والإقليمي.

وأشار الرئيس العراقى إلى ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة وتخفيف توتراتها ودعم مسارات الحوار والتلاقي، منوها بدور بلاده فى ذلك.