شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة أممية: الانتخابات هى الطريق الأوحد لتحقيق السلام والاستقرار بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفانى ويليامز، أن إجراء انتخابات وطنية شاملة نزيهة فى ‫ليبياتعد الاستجابة الوحيدة الممكنة للمطلب الأساسى والثابت للشعب الليبي، والطريق الأوحد لتحقيق السلام والاستقرار فى ليبيا.

وقالت ويليامز ،فى تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى أوردتها وكالة وال الليبية، " التقيت اليوم برئيس المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا، عماد السايح، وعضو مجلس المفوضية، عبد الحكيم الشعاب، حيث ناقشنا سبل توحيد وتعزيز الجهود للحفاظ على سير العملية الانتخابية ".

وأكدت ويليامز ،خلال اللقاء، على دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولى الكامل للمفوضية كمؤسسة مستقلة معنية بالعملية الانتخابية.