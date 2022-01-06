شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تحذر من خطورة الوضع الوبائى الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة العراقية، من خطورة الوضع الوبائى الحالى المتمثل بزيادة نسب الإصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون" فى معظم الدول وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك التصاعد المقلق للإصابات فى دول الجوار خلال الأيام الأخيرة .

وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن تقارير خبراء الاوبئة المختصين فى وزارة الصحة رصدت ارتفاعا فى نسبة الحالات الموجبة من الفحوصات الكلية، خلال الأيام الأخيرة، وكذلك زيادة فى حالات الرقود فى المستشفيات، والذى يعزز القلق من احتمالية عودة ارتفاع الإصابات للمستويات التى حدثت العام الماضى .

وأضافت أن عودة ارتفاع الإصابات هو نتيجة حتمية للتهاون فى تلقى لقاحات كوفيد-19 من قبل شرائح عديدة، مشيرة إلى أنه قد ثبت من خلال البحوث والدراسات العلمية الرصينة أن معظم الإصابات والوفيات التى تحدث فى دول العالم هى بين فئات من غير الملقحين؛ لذا فقد أطلقت أغلب دول العالم على المتحور الجديد مصطلح "وباء غير الملقحين أو المطعمين " .

وأكدت وزارة الصحة فعالية ومأمونية اللقاحات التى تستخدم فى العراق، منوهة بالحرص على اعتمادها من قبل المنظمات العلمية العالمية ومنظمة الصحة العالمية.