رئيس الوزراء العراقى يوجه بإعداد خطة لإصلاح عمل المؤسسات الأمنية

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى اليوم مستشار الأمن القومى قاسم الأعرجى، بإعداد خطة لإصلاح عمل المؤسسات الأمنية فيس البلاد.

وقال الكاظمى - خلال زيارته مجلس العزاء المقام على أرواح ضحايا جريمة ناحية جبلة بمحافظة بابل وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - إن "ما حدث هو مجزرة حقيقية تدمي القلب، مجرمون يتسترون تحت غطاء مؤسسات الدولة، ويرتكبون جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها"، مبيناً أنه تم الإسراع في اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين.



وأضاف "قررنا إقالة قائد شرطة بابل، ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم للتحقيق الفوري، ووجهنا بتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.



وأشار لإحالة المعنيين بنقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني للتحقيق بشأن نشرهم معلومات مضللة عن الحادث، وكلف مستشار الأمن القومي بإعداد خطة لإصلاح عمل المؤسسات الأمنية، وسد الثغرات التي يمكن لمن تسول نفسه استغلالها لمصالح شخصية.



وكلف بوضع خطة لتنظيم العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمنية كافة، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا، مقدمًا التعازي لأسرة الضحايا، وأعد بالمتابعة المستمرة لهذا الملف إلى أن تطبق العدالة بحق المجرمين كافة، وأن تعوض الأسرة بشكل عادل.