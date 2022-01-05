شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. ضبط خلية من الحوثيين بحوزتها أجهزة تنصت وعبوات ناسفة بشبوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير عام شرطة محافظة شبوة اليمنية العميد عوض الدحبول، أن الأجهزة الأمنية في شبوة تمكنت من القبض على خلية حوثية تتنصت على قادة ألوية العمالقة وتزرع العبوات الناسفة فى طريقهم.

وقال العميد عوض الدحبول - في تصريح له أوردته قناة اليمن الفضائية اليوم /الأربعاء/ - إنه تم ضبط خلية حوثية تقوم بالتنصت على بعض القيادات الميدانية في ألوية العمالقة وتقوم بتتبعهم. وأضاف أنه جار التحقيق مع تلك الخلية وتبين أنها كانت مكلفة بوضع عبوات في طريق قوات العمالقة التي أتت لتحرير مديريات بيحان، لافتا إلى أنه عند استكمال التحقيقات سيتم الإعلان للرأي العام عن تلك الخلايا ومن يقف خلفها في داخل المحافظة.

يذكرأن، قال الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي إن قوات الجيش وألوية العمالقة تواصل التقدم غرب محافظة شبوة بالتزامن مع تقدمات كبيرة جنوبي مأرب.

وأشار مجلي - في تصريحات أوردتها قناة (اليمن) الفضائية، إلى أن الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش اليمني وألوية العمالقة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في محافظة شبوة، مستمرة حتى القضاء على الحوثيين، مؤكدا أن الفرق الهندسية في الجيش تواصل إزالة الألغام التي زرعتها الحوثيين.

وفي محافظة مأرب، أكد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية وبمشاركة فاعلة من مقاتلات التحالف حققت تقدما كبيرا في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب تحديدا في منطقتي العمود والأعيرف في مديرية الجوبة.

وأشاد مجلي بدور مقاتلات تحالف دعم الشرعية في إسناد الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وذلك من خلال الضربات الجوية الدقيقة التي استهدفت التجمعات والمواقع والآليات الحوثية على امتداد مسارح العمليات العسكرية وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.