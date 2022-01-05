شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا بالدول العربية: السعودية أكثر الإصابات لليوم الثانى والبحرين صفر وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت المملكة العربية السعودية، أكثر الدول العربية تسجيلًا للإصابات اليومية بفيروس كورونا، فيما واصلت البحرين عدم تسجيل أية وفيات متعلقة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي السعودية، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و45 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 565 ألفا و482 إصابة، كما سجلت شفاء 424 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 543 ألفا و553 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و886 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.



وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 1224 إصابة جديدة، وشفاء 254 حالة جديدة، فيما لما تسجل أي حالات وفاة مرتبطة بالاصابة بالفيروس.



وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 698 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 391 ألفا و633 إصابة، كما سجل شفاء 533 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 378 ألفا و579 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 5 آلاف و752 حالة، وذلك عقب تسجيل 12 وفاة جديدة.



وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 2708 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 774 ألفا و897 إصابة، كما سجلت شفاء 743 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 749 ألفا و254 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند حاجز 2170 حالة، وذلك عقب تسجيل صفر إصابات جديدة.



وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 516 إصابة جديدة، و9 وفيات، و320 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و95 ألفا و183 إصابة، والوفيات إلى 24 ألفا و191 حالة، والشفاء إلى مليونين و66 ألفا و369 حالة.