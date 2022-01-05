شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة إحاطة ومشاورات مغلقة اليوم حول سوريا فى مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة، حول سوريا ووفق مجلس الأمن لم يُظهر الوضع الإنساني في سوريا تحسن في الأشهر الأخيرة، ووفقًا لتقييم برنامج الأغذية العالمي في أكتوبر 2021 ، بلغ انعدام الأمن الغذائي في سوريا أسوأ مستوياته منذ أكثر من عام ، حيث سجل شهر أكتوبر أعلى معدل شهري مسجل لأسعار المواد الغذائية منذ أن بدأ برنامج الأغذية العالمي في تتبع هذه البيانات في عام 2013. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود وتناقص إمكانية الحصول على وقود التدفئة وارتفاع تكاليف النقل وخفض توافر التدفئة الكافية.

وأضاف التقرير الدولى تعرض نظام الرعاية الصحية الهش بالفعل في سوريا لمزيد من التوتر بسبب آثار جائحة كوفيد – 19 وأزمة المياه المتزايدة في البلاد مع تزايد الإصابات خاصة في الشمال الغربي ، بينما لا يزال الوصول إلى اللقاحات محدودًا.

وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ، تم تطعيم 2.9 بالمائة فقط من سكان سوريا. وكما ورد سابقًا ، ساهم الانخفاض غير المسبوق في مستويات المياه في نهر الفرات في انقطاع التيار الكهربائي ، وتقليل الوصول إلى مياه الشرب النظيفة ، وفقدان المحاصيل ، بينما أدت الزيادة الناتجة عن الأمراض المنقولة بالمياه في شمال شرق سوريا إلى تحديا لمقدمي الرعاية الصحية.

وأشار التقرير إلى أنه لا تزال حماية المدنيين في سوريا رهيبة نتيجة استمرار العنف، وفقًا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث قتلت الغارات الجوية والقصف المنتظم في نوفمبر 2021 في شمال غرب سوريا 12 مدنياً، بينهم أربع نساء وأربعة أطفال، وجرحت 31 مدنياً، بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير الأمين العام الصادر في 15 ديسمبر إلى أن 78 حادثة من الغارات الجوية والقصف أسفرت عن مقتل 97 مدنياً ، من بينهم سبع نساء و 27 طفلاً ، وإصابة 127 مدنياً آخر خلال فترة 60 يوماً المشمولة بالتقرير.