مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان صحفي، "إن المستوطنين، وكان من بينهم طلاب معاهد توراتية، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات برفقة حاخامات قدموا شروحات مزيفة عن الهيكل المزعوم".

وأضافت أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من باحات المسجد، فيما تولت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي حماية المقتحمين وتسهيل الاقتحامات من خلال التدقيق في هويات المصلين أثناء دخولهم للمسجد الأقصى في محاولة لتفريغه.