شكرا لقرائتكم خبر عن “الجوازات” توضح طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير: أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إمكانية تمديد تأشيرة الخروج أو العودة لمن هم خارج المملكة لأفراد الأسرة أو العمالة المنزلية، وذلك عن طريق منصة أبشر. وأوضحت الجوازات عبر حسابها على “تويتر” طريقة الوصول للخدمة: للعمالة المنزلية: -خدمات العمالة -خدمات -التأشيرات للمرافقين: -خدمات أفراد الأسرة -خدمات -التأشيرات وأشارت الجوازات إلى أنه يجب أن تكون صلاحية الإقامة تساوي أو أكثر من 90 يوماً.

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