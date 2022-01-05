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شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 2.8 مليون قرص “إمفيتامين” مخدر عبر الحدود الشرقية للمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ واس
صرح العقيد مسفر القريني، المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، بأن المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (2.8) مليون قرص إمفيتامين مخدر، والقبض على مستقبلها بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وقوات أمن المنشآت، عبر الحدود الشرقية للمملكة.
كما كشف القريني أنه تم كذلك إحباط محاولات تهريب (627) كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر، و(28) طناً و(946) كيلوجراما من مادة القات المخدر، عبر الحدود الجنوبية للمملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم القبض على المتهمين بتهريبها واستقبالها وهم (36) متهما، بينهم (28) مواطناً و(8) مخالفين لنظام أمن الحدود (7) من الجنسية اليمنية و(1) من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
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