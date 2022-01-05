شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة في إصابات كورونا.. “الصحة” تعلن تسجيل 3045 حالة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365–فريقالتحرير: أعلنتوزارةالصحة،اليومالأربعاء،تسجيل3045 إصابةجديدةبفيروسكورونا(كوفيد-19)خلالالـ24ساعةالماضيةفيالمملكة. وأضافت“الصحة”فيبيانهااليوميعنمستجداتكورونا،أنهتمتسجيل424حالةتعافيمنكورونا،بينماتمتسجيل3حالاتوفاة،وارتفعتالحالاتالحرجةإلى 109 حالات. منحنىإصاباتكوروناخلالأسبوع: الخميس: 752 الجمعة: 819 السبت: 846 الأحد: 1024 الاثنين: 1746 الثلاثاء: 2585 اليومالأربعاء: 3045 وكشفتالصحةعنإجماليالوفياتوحالاتالتعافيوإجماليالجرعاتالمعطاةمنخلالإنفوجرافيككالتالي:

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