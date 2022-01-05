اخبار الخليج

قفزة كبيرة في إصابات كورونا.. “الصحة” تعلن تسجيل 3045 حالة جديدة

0 نشر
نبيل عطية 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة في إصابات .. “الصحة” تعلن تسجيل 3045 حالة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365فريقالتحرير:

أعلنتوزارةالصحة،اليومالأربعاء،تسجيل3045 إصابةجديدةبفيروسكورونا(كوفيد-19)خلالالـ24ساعةالماضيةفيالمملكة.

وأضافتالصحةفيبيانهااليوميعنمستجداتكورونا،أنهتمتسجيل424حالةتعافيمنكورونا،بينماتمتسجيل3حالاتوفاة،وارتفعتالحالاتالحرجةإلى  109 حالات.

منحنىإصاباتكوروناخلالأسبوع:

الخميس: 752

الجمعة: 819

السبت: 846

الأحد: 1024

الاثنين: 1746

الثلاثاء: 2585

اليومالأربعاء: 3045

وكشفتالصحةعنإجماليالوفياتوحالاتالتعافيوإجماليالجرعاتالمعطاةمنخلالإنفوجرافيككالتالي:

الصورة

كانت هذه تفاصيل خبر قفزة كبيرة في إصابات كورونا.. “الصحة” تعلن تسجيل 3045 حالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا