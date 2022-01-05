شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من المرور بشأن المزاد على الدفعة الخامسة من اللوحات المميزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن موعد طرح الدفعة الخامسة من مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر منصة “أبشر”. وأوضحت أن المزاد سيقام يوم غد الخميس، ويستمر حتى الأحد 9 يناير. وأشارت إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

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