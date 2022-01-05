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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على جدول مباريات مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2022 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
يبحث المنتخب المصري عن اللقب الثامن له في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والأول منذ عام 2010، في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير ولغاية 6 فبراير 2022.
وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة للنسخة الثالثة والثلاثين من بطولة القارة السمراء، إلى جانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.
وفي ما يلي جدول مباريات منتخب مصر:
يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 الساعة (19:00) بتوقيت مكة المكرمة:
نيجيريا – مصر
يوم السبت 15 يناير 2022 الساعة (22:00):
غينيا بيساو – مصر
يوم الأربعاء 19 يناير 2022 الساعة (22:00):
مصر – السودان.