تعرف على جدول مباريات مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

يبحث المنتخب المصري عن اللقب الثامن له في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والأول منذ عام 2010، في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير ولغاية 6 فبراير 2022.

