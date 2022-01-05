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تعرف على جدول مباريات مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2022

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يبحث المنتخب المصري عن اللقب الثامن له في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والأول منذ عام 2010، في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير ولغاية 6 فبراير 2022.

 

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة للنسخة الثالثة والثلاثين من بطولة القارة السمراء، إلى جانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

 

وفي ما يلي جدول مباريات منتخب مصر:

 

يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 الساعة (19:00) بتوقيت مكة المكرمة:

 

نيجيريا – مصر

 يوم السبت 15 يناير 2022 الساعة (22:00):

 

غينيا بيساو – مصر

يوم الأربعاء 19 يناير 2022 الساعة (22:00):

 

مصر – السودان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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