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مفاجأة.. هاتف ذكي بلوحة مفاتيح انزلاقية من "بلانيت كمبيوترز"

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة.. هاتف ذكي بلوحة مفاتيح انزلاقية من "بلانيت كمبيوترز" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

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كشفت شركة "بلانيت كمبيوترز" النقاب عن هاتفها الذكي Astro Slide الجديد، بسعر 529 يورو، وذلك خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES بمدينة لاس فيفاس حتى 8 يناير (كانون الثاني) الجاري.

 

وأوضحت الشركة البريطانية أن الهاتف يمتاز بلوحة مفاتيح انزلاقية، كما أنه يأتي مزودا بشاشة قياس 6.53 بوصة وبدقة وضوح 2340×1080 بيكسل.

 

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد المعالج MediaTek Dimensity 800 مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت.

 

وتم تزويد الهاتف بمودم 5G وبطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها لاسلكياً أو بواسطة كابل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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