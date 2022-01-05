مفاجأة.. هاتف ذكي بلوحة مفاتيح انزلاقية من "بلانيت كمبيوترز"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة "بلانيت كمبيوترز" النقاب عن هاتفها الذكي Astro Slide الجديد، بسعر 529 يورو، وذلك خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES بمدينة لاس فيفاس حتى 8 يناير (كانون الثاني) الجاري.



وأوضحت الشركة البريطانية أن الهاتف يمتاز بلوحة مفاتيح انزلاقية، كما أنه يأتي مزودا بشاشة قياس 6.53 بوصة وبدقة وضوح 2340×1080 بيكسل.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد المعالج MediaTek Dimensity 800 مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت.

وتم تزويد الهاتف بمودم 5G وبطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها لاسلكياً أو بواسطة كابل.