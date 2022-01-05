شركة آيكيا تطلق الجيل الثاني من سماعتها Symfonisk اللاسلكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة آيكيا الجيل الثاني من سماعتها Symfonisk اللاسلكية، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة سونوس الأمريكية.



وأوضحت شركة الأثاث السويدية الشهيرة أن سماعتها تمتاز بتصميم مستطيل الشكل وتأتي بارتفاع 31 سم وعرض 10 سم وعمق 15 سم، ويمكن نصبها بشكل أفقي أو رأسي، كما يمكن تثبيتها على الحائط لاستخدامها كرف.

وتدعم السماعة تقنية WiFi و AirPlay 2 و Spotify Connect، وتتوفر حاليا باللون الأبيض بسعر يبلغ نحو 100 يورو.