شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبو ظبى يطمئن على صحة رئيس موريتانيا بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاتف ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الرئيس الموريتانى محمد ولد الغزواني، وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء إن بن زايد اطمأن خلال الاتصال الهاتفي على صحة الرئيس الغزواني بعد إصابته بفيروس كورونا.

وشكر غزوانى بن زايد على الاتصال، وطمأنه على صحته، كما أكدت الوكالة أن الاتصال كان فرصة لتناول العلاقات التاريخية والتعاون المثمر بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه خدمة للشعبين الشقيقين.

وكشفت الرئاسة الموريتانية عن الوضع الصحى لرئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني بعد إصابته بكورونا المستجد، وقالت فى بيانٍ لها "إن الرئيس أجرى الفحوصات بعد إصابته بزكام، مشيرة إلى أن لديه أعراضا خفيفة".