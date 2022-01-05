شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر التشاوري الصومالى حول إنتخابات مجلس الشعب يعقد جلساته لليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش المؤتمر التشاوري الصومالى الذي دخل يومه الثالث في مقديشو، عقد قادة المجلس الاستشاري الوطني الصومالى بقيادة رئيس وزراء، محمد حسين روبلي، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، واتحاد المرأة الوطني، ونقابة المرأة بمحافظة بنادر بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

وخلال الاجتماع، استمع المجلس الاستشاري الوطني إلى اقتراحات المنظمات المدنية بشأن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب، وضمان حصة المرأة بنسبة 30% لدى المقاعد النيابية بمجلس البرلمان الفيدرالي.

وكان قادة المجلس الاستشاري، عقد مؤخرا، لقاءات مع ممثلي المجتمع الدولي، واتحاد مرشحي الرئاسة الصومالية لتصحيح مسار العملية الانتخابية.

وكان انطلق الإثنين، الماضى أعمال المؤتمر التشاوري الوطني حول عملية الإنتخابات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء في العاصمة مقديشو بالصومال.

ويترأس المؤتمر، رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، حيث سيتم النقاش في استكمال وتسريع خطوات العملية الانتخابية في البلاد.