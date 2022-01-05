شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: هزة أرضية بقوة 4.4 بمقياس ريختير تضرب إقليم الدريوش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيو-فيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجات بمقياس ريختير، اليوم الأربعاء، بإقليم الدريوش.
وأوضحت الشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، في بيان اليوم، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة العاشرة و11 دقيقة و52 ثانية (توقيت جرينيتش+1).
وأضاف البيان أن هذه الهزة سجلت على عمق 26 كيلومترًا، عند التقاء خط العرض 35.483 درجة شمالاً، وخط الطول 3.610 درجة غربًا.