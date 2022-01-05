المغرب: هزة أرضية بقوة 4.4 بمقياس ريختير تضرب إقليم الدريوش

وأوضحت الشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، في بيان اليوم، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة العاشرة و11 دقيقة و52 ثانية (توقيت جرينيتش+1).



وأضاف البيان أن هذه الهزة سجلت على عمق 26 كيلومترًا، عند التقاء خط العرض 35.483 درجة شمالاً، وخط الطول 3.610 درجة غربًا.