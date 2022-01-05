العراق: إصابة عنصرين من الشرطة فى انفجار بالقرب من ديالى

وأفاد مصدر أمني حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية، بأن "عبوة ناسفة انفجرت في إحدى السيارات التابعة إلى اللواء الأول شرطة اتحادية في المنطقة الواقعة بين محافظة ديالى ومنطقة النهروان، مما أسفر عن إصابة عنصرين من الشرطة الاتحادية".



ويأتي هذا الانفجار في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.