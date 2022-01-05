المتحور "أوميكرون" يصل إلى ثاني أكبر تجمع سكاني في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الهند، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة لشخص مصاب بمتحور "أوميكرون" في منطقة أودايبور بولاية راجاستان.



وأفادت مصادر حكومية، بحسب قناة NDTV، بأن لاكسمينارايان ناجار، 73 عاما، توفي إثر إصابته بمتحور "أوميكرون"، وهو يمكث بالمستشفى منذ 15 ديسمبر.

وفي 25 ديسمبر تبين أنه مصاب بالمتحور الجديد بعد خضوع عيناته للفحوصات الطبية.

وتم الإبلاغ عن إصابة ناجار بأمراض مصاحبة، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، من بين أمراض أخرى.