أسباب للإصابة بسيلان الأنف المزمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية لطب الأنف والأذن والحنجرة إن متلازمة "التنقيط الأنفي الخلفي" Post-nasal drip تعني نزول إفرازات الأنف من المنطقة الخلفية في الأنف إلى الحلق، عند إنتاج المخاط بكميات مفرطة بواسطة الغشاء المخاطي للأنف.



وأوضحت الجمعية أن أسباب هذه المتلازمة تتمثل في حساسية الأنف المزمنة، أو الموسمية، أو الإصابة بالزكام، أو الإصابة بعدوى فيروسية، أو بكتيرية في الجهاز التنفسي، أو التحسس من بعض الأطعمة.

وتتمثل الأعراض في رائحة الفم الكريهة، والعطاس المستمر، وحرقة في المعدة والارتجاع المعدي المريئي، والإصابة المتكررة بالتهاب الحلق، والتهاب الحنجرة، والشعور بامتلاء الحلق، والإحساس بابتلاع الإفرازات المخاطية، والعجز عن النوم بعمق.

وتعالج المتلازمة بعلاج سببها ويمكن وصف مضادات الهستامين للتخفيف من حدة الأعراض بسبب الحساسية. وقد تخفف أيضاً الستيرويدات الأنفية حدة هذه المتلازمة.