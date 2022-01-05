سعر ومواصفات أوبو Oppo A56 5G

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

شهدت السوق المصرية طرح مجموعة مثيرة من الهواتف الذكية خلال 2021، وفي هذه السلسلة تسلط "العين الإخبارية"، الضوء على أبرز تلك الهواتف.



من بين أبرز هواتف العام 2021 كان هاتف أوبو Oppo A56 5G الذي طٌرح في مصر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يأتي هاتف أوبو Oppo A56 5G كنموذج لهوتف المتوسطة، الذي يأتي بأسعار مناسبة مع قدرات متميزة توفر كل ما يحتاجه المستخدم.

يتميز هاتف أوبو Oppo A56 5G بشاشة من نوع LCD، قياس 6.51 بوصة، تبلغ دقتها 720 × 1600 بيكسل، وتتمتع بطبقة حماية بزجاج NEG T2X-1 المقوى كيميائياً، وكثافة بكسل 269 بكسل لكل بوصة، وجودة + HD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة بالإضافة إلى دعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo A56 5G، من 250 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 3 آلاف و930 جنيها مصريا، ويتوافر الهاتف في الوقت الحالي في الأسواق الصينية، ولم يتم الإعلان عن السع العالمي حتى الآن أو توقيت إصداره في الأسواق العالمية.

ويقدم هاتف أوبو Oppo A56 5G، كاميرا خلفية مزدوجة بمستشعر دقة 13 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، مع مستشعر دقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق كما يضم الهاتف كاميرا أمامية بمستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوى هاتف أوبو Oppo A56 5G على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، لكنالعيب الخطير في الهاتف أنه لا يدعم الشجن السريع.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A56 5G بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 700 5G، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عبر microSD، بالإضافة إلى نظام التشغيل Android 11 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 11.1.