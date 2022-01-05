خبيرة: "أوميكرون" قد يمثل الفصل الأخير لنهاية كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت المديرة الفنية لهيئة الصحة العامة الدنماركية تيرا غروف كراوس، أن الخصائص المميزة لمسار كورونا عند الإصابة بمتحور "أوميكرون"، تعطي أملا بنهاية الوباء.



ونقلت صحيفة "الغارديان" عن تيرا قولها: "بينما لا يزال "أوميكرون" قادرا على الضغط على نظام الرعاية الصحية لدينا، فإن جميع المؤشرات تدل على أنه ينتشر بسرعة أكبر من "دلتا".

وأشارت إلى أن "خطر الاستشفاء في حالة الإصابة بـ"أوميكرون"، هو نصف خطر الإصابة بمتحور "دلتا".

وأضافت: "قد يكون هذا ما سيقودنا للخروج من الوباء لأن "أوميكرون" يمكن أن يؤدي إلى آخر موجة من فيروس كورونا".

ووفقا للإحصاءات الدنماركية، فبين 93 شخصا تم إدخالهم إلى المستشفيات في نهاية ديسمبر الماضي بمتحور "أوميكرون"، أقل من 5 يتلقون رعاية مركزة.

وتشير الصحيفة إلى أن 78% من السكان في الدنمارك تم تطعيمهم بالكامل، وأن حوالي 48% تلقوا الجرعة الثالثة الداعمة من اللقاحات.