حسن الرداد يبدأ 2022 بـ"رقص وتصوير" (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حاصرت الأحزان النجم المصري حسن الرداد في 2021، إذ خطف الموت والدته في يناير الماضي.



وبعد عدة شهور، توفي والد زوجته الفنان سمير غانم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وقبل أن يتعافى "الرداد " من أحزانه ماتت حماته الفنانة دلال عبدالعزيز في 7 أغسطس 2021.

ويبدو أن الرداد قرر التمرد على الأحزان التي لاحقته العام الماضي، والتعامل مع العام الجديد بحالة من التفاؤل والسعادة، حيث عاد للظهور في البرامج التليفزيونية ليستأنف نشاطه الفني.

وشهدت بداية 2022 قيام حسن الرداد بعمل 4 جلسات تصوير دفعة واحدة، نال من خلالها إعجاب متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في هذه الجلسات بلحية طويلة ، ونظارة، وأشاد عدد كبير من الجمهور بعودته للتفاعل والظهور من جديد.

ولم يتوقف حماس الرداد عند جلسات التصوير، إذ قام بنشر مقاطع مرئية تجمعه بالنجمة غادة عادل، وهما يرقصان بشكل هيستيري، في المملكة العربية السعودية.

ويتواجد حسن الرداد حاليًافي السعودية لعرض مسرحيته الجديدة "في نص الليل" بموسم الرياض.

العرض يشارك في بطولته بجانب حسن الرداد وغادة عادل، ريم مصطفى ومحمد عبدالرحمن، ومصطفى بسيط، ومصطفى هريدي، ومن إخراج عمرو عرفة.