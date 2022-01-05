الجروان يؤكد أن المنخفض الجوي على الامارات بدأ بالانحسار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، أن كافة دول الخليج العربي تعرضت لتقلبات جوية أتت مصحوبة برياح وأمطار متفاوتة، وفقا لموقع 24.



وأشار الجروان إلى أن دول منطقة الخليج تأثرت بأخدود منخفض جوي عميق، ناتج عن قدوم جبهة هوائية باردة عبرت أجواء المنطقة، وشكلت كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مُختلفة، تخللتها بعض الغيوم الرُكامية المصحوبة بعواصف رعدية.

وأوضح أن تأثير المنخفض على الإمارات بدأ من الأربعاء 29 ديسمبر(كانون الأول) واستمر حتى اليوم الأربعاء 5 يناير(كانون الثاني)، حيث بدأت تداعياته بالانحسار بعد أن تسبب بهطول أمطار متفاوتة على أغلب المناطق .

وذكر الجروان أن الساعات 24 ساعة القادمة ستشهد مزيداً من الإنحسار لتأثر المنخفض الجوي على الدولة.