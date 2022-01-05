وزير الصحة في دلهي يؤكد بدء الموجة الخامسة من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الصحة في دلهي، ساتيندار جاين، اليوم الأربعاء، إن دلهي ستبلغ عن تسجيل حوالي 10000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، معلنا بدء الموجة الخامسة من الفيروس.



ولفت جاين إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل الإصابات الإيجابية إلى 10 في المائة في العاصمة دلهي.

وأكد أن الموجة الثالثة انطلقت في الهند، معلنا أنه "بالنسبة إلى دلهي، فهذه هي الموجة الخامسة من فيروس كورونا".

وحذر سكان دلهي من أنه على الرغم من أن أعراض متحور"أوميكرون" تبدو خفيفة، يجب الالتزام بجميع البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا.