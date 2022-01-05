شكرا لقرائتكم خبر عن السودان وأمريكا يبحثان استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الأفريقية مولى فى، ضرورة استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطى فى السودان وصولا إلى انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.

واستعرض دقلو خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السودانية، الأوضاع السياسية في السودان، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الأمريكية تجاه السودان، معربًا عن أمله في مواصلة الولايات المتحدة لجهودها التي تضطلع بها في مساعدة السودان للمضي قدما في عملية الانتقال الديمقراطي، موضحا أن المخرج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد يكمن في إطلاق حوار شامل يفضي إلى توافق وطني يشمل جميع السودانيين.

من جهتها أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية حرص بلادها على التعاون والتنسيق مع حكومة السودان من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي.

وقالت إنها تدعم قيام حوار سوداني-سوداني لتجاوز الأزمة الراهنة، معلنًا استعداد بلادها والمجتمع الدولي كافة لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي في بلادهم، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من بعثة اليونيتامس في لعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.