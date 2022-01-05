شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف: استمرار العنف فى سوريا يتسبب فى مقتل طفلين وإصابة 5 مع دخول 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بأن استمرار العنف في شمال غرب سوريا منذ دخول العام الجديد 2022 ،تسبب في مقُتل طفلان وإصابة خمسة آخرون بجراح في شمال غرب سوريا.

وقال كامبو فوفانا، القائم بأعمال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه منذ بداية العام الجديد قُتل الطفلان وأصيب الأطفال الخمسة الآخرين مع تصعيد العنف.

وأضاف فوفانا: "أكثر من 70 في المائة من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في سوريا سجلت في الشمال الغربي، كما أفاد بتعرض محطة مياه مدعومة من اليونيسف هذا الأسبوع لهجوم في قرية عرشاني بالقرب من إدلب في شمال غرب البلاد أيضا.

وقال المسؤول الإقليمي في اليونيسف: "أدى الهجوم إلى توقف المحطة عن العمل، مما أدى إلى قطع إمدادات المياه عن أكثر من 241 ألف شخص، العديد منهم نازحون."

وشدد في ختام البيان على أنه يجب ألا يتعرض الأطفال والخدمات التي تقدم لهم للهجوم أبدا مضيفا: "مرت 11 عاما من الحرب الضروس على أطفال سوريا. إلى متى يمكن أن يستمر هذا (الوضع)؟".

وفي ذات السياق ، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك حول تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وقال دوجاريك: "تدفق المساعدات عبر الحدود أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا للوصول إلى أولئك السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. إنها مسألة حياة أو موت لكثير من الناس" وأعرب عن أمل الأمم المتحدة في استمرارية هذا التدفق دون أي انقطاع.