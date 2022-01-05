شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا والسعودية تبحثان التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن ونظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا.

جاء ذلك وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية ناقش خلالها الجانبان قضايا أمنية ثنائية وإقليمية أخرى.

وتطرق الجانبان، بحسب البيان، إلى تطورات الأوضاع في اليمن والسودان ومناقشة حقوق الإنسان.