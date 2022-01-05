أمريكا تدين استيلاء جماعة الحوثى على سفينة تجارية وتطالب بالإفراج الفورى عنها

القاهرة - سامية سيد - أدانت الولايات المتحدة استيلاء جماعة الحوثي في الثاني من شهر يناير الجاري، على سفينة تجارية ترفع علم الإمارات قبالة ساحل مدينة الحديدة اليمنية.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن "هذه الإجراءات تتعارض مع حرية الملاحة في البحر الأحمر وتهدد التجارة الدولية والأمن الإقليمي".

وأفادت الخارجية الأمريكية بأن هذه الأعمال تأتي في وقت يتعين فيه على كل الأطراف خفض التصعيد والعودة إلى محادثات سياسية شاملة، وناشدت واشنطن، بحسب البيان، جماعة الحوثي بالإفراج فورا عن السفينة وطاقمها بدون أن يصيبهم أذى ووقف كل أعمال العنف التي تتسبب في انتكاسة العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.