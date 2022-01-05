اخبار الخليج

ما هي فصيلة الدم الأقل عرضة للإصابة بكورونا؟

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي فصيلة الدم الأقل عرضة للإصابة بكورونا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وجد باحثون في جامعة كنت في المملكة المتحدة أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم 0 لديهم أقل عرضة للإصابة بفيروس .

 

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة "Epidemics"، فإن احتمال نقل المرض بين شخصين يزيد مرتين إلى ثلاث مرات إذا كان لديهما فصيلة دم متوافقة.

 

نظرًا لأن فصيلة الدم 0 منتشرة عالميا، فإن مالكها يتمتع بحماية أكبر ضد COVID-19، ولكن يمكنه نقل العدوى للآخرين.

 

في الوقت نفسه، أشار العلماء إلى أنه يجب تطعيم المرء بغض النظر عن فصيلة الدم، لأن صاحب فصيلة الدم O غير الملقح لا يزال يشكل خطرًا على الآخرين.

 

في وقت سابق، أكد علماء الفيروسات على التقارير التي تفيد بأن الإصابة بفيروس كورونا تسرع الشيخوخة، ويقول الخبراء إنه لم يمر وقت كافٍ منذ بداية الوباء للحصول على البيانات العلمية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا