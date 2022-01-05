هذا الأسبوع..سامسونغ تكشف عن أجهزة تلفاز حديثة بجودة عالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت سامسونغ للإلكترونيات إنها ستكشف النقاب عن تشكيلة تلفازات العام 2022، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس هذا الأسبوع، وهي تشمل تلفاز إل إي دي ميكرو "Micro LED"، وتلفاز نيو كيو إل إي دي "Neo QLED"، في أحجام مختلفة وبميزات متقدمة تهدف إلى تحسين الحياة في المنزل في ظل الجائحة المطولة.



ومن المقرر أن تعرض الشركة منتجاتها التلفزيونية في المعرض العالمي ما بين الخامس والسابع من يناير، في الوقت الذي تهدف فيه الشركة العملاقة إلى تحقيق رؤيتها طويلة المدى "شاشات في كل مكان، شاشات للجميع"، وترسيخ وجودها في سوق التلفزيون العالمية المتطورة.

وستكشف سامسونغ النقاب للمرة الأولى عن تلفاز إل إي دي ميكرو مقاس 110 بوصات، بدقة أعلى، وحجمين جديدين، وتلفاز 101 بوصة، وآخر 89 بوصة.

تستخدم تلفازات إل إي دي ميكرو من سامسونغ، -التي تنافس أجهزة أو إل إي دي من إل جي-، رقائق إل إي دي ذاتية الإضاءة بحجم ميكرومتر، كوحدات بكسل فردية وتوفر سطوعا أفضل ووضوحا أعلى، وفقا للشركة.

تأتي الأجهزة الجديدة بنطاقات ألوان موسعة تتيح صورًا أكثر واقعية مع نطاق ديناميكي عالي (HDR)، يوفر وضوحًا أفضل للظلال، وفقا لسامسونغ. كما أنها تدعم الوضع الفني، لتعمل كلوحة رقمية، وكذلك وضع العرض المتعدد الذي يوفر أربع شاشات مختلفة في وقت واحد.

قالت الشركة إن تلفاز نيو كيو إل إي دي "Neo QLED"، الذي ظهر للمرة الأولى في أحدث معرض أجهزة إلكترونية رقمية للعام الماضي، تطور بشكل كبير من حيث دقة الألوان ونظام الصوت، باستخدام تكنولوجيا مثل "Real Depth Enhancer"، تحلل تفاصيل الصور وتضبط التباين تلقائيا.

ويستخدم التلفاز مصابيح كوانتوم ميني إل إي دي، التي تكشف عن تفاصيل دقيقة ومتطورة للصور مع الحفاظ على تحكم دقيق في إضاءة خلفية.

وتأتي الأجهزة الجديدة بنظام القائمة الذكي "Smart Hub"، الذي يحلل تفضيلات المستخدمين ويقترح عليهم تلقائيا ترشيحات بالمحتوى المناسب من خدمات البث. كما تم تجهيز بعض تلفازات سامسونغ بتقنيات إنترنت الأشياء، التي تجعل التحكم المباشر في الأجهزة المتصلة في المنزل أسهل.

واستعانة بالشعبية المتزايدة لـ "الرموز غير القابلة للاستبدال" (non-fungible tokens) (NFT)، تتمكن أجهزة تلفاز ميكرو إل إي دي، وكيو إل إي دي وأجهزة تلفاز لايف ستايل، ليس فقط من عرض أعمال فنية رقمية على الشاشة، ولكن أيضا تسمح للمستخدمين تداول "NFT" من خلال منصة "NFT" براحة من المنزل.

وقد تمت ترقية سلسلة تلفازات سامسونغ لايف ستايل بتقنيات عرض "مات" لتقليل الإضاءة الزرقاء وتخفيف إجهاد العين، وبالتالي تقدم مشاهدة أكثر راحة، وفقا للشركة.