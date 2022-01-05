اليابان تطوّر جهاز رنين مغناطيسي نووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

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طور فريق ياباني جهاز رنين مغناطيسي نووي عالي الأداء لتحليل الجزيئات يمكن نقله بالسيارة، وفقًا لمعهد ”ريكين“ الحكومي للأبحاث.



عند استخدام أجهزة الرنين المغناطيسي النووي، عادةً ما يتم تبريد مغناطيسها فائقة التوصيل إلى 269 درجة مئوية تحت الصفر باستخدام الهيليوم السائل لتوليد مجالات مغناطيسية قوية.

لكن الجهاز الجديد يمكن أن يقدم أداءً عاليًا من دون تبريده بالهيليوم، الذي ارتفعت أسعاره بسبب النقص العالمي، وفق "جي. جي. برس".

تم تطوير الجهاز، الذي يستخدم لتحديد تكوينات المواد الكيميائية وتحليل الهياكل ثلاثية الأبعاد للبروتينات، بشكل مشترك من قبل معهد ريكين و JEOL Resonance Inc، وهي وحدة من شركة JEOL Ltd hgjhfum gav;m شركة Aisin Corp لصناعة قطع غيار السيارات.

قال المهندس تاكاشي ناكامورا: ”نحتاج إلى تشغيل ثلاجة تحتوي على بطاريات للحفاظ على برودة الجهاز أثناء نقله“.